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Самолет Ил-20 с российскими военными на борту потерпел крушение в Сирии

Нетаньяху: гибель Ил-20 могла иметь очень серьезные последствия‍

© Sputnik . Стрингер
Новости
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Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация с Ил-20 Воздушно-космических сил России, сбитым над Средиземным морем, могла привести к "куда более серьезным последствиям", передает РИА Новости.

"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", — приводит слова главы правительства государственное радио Израиля Kan. Что именно он имеет в виду под этими словами, Нетаньяху уточнять не стал.

Премьер также подчеркнул, что Израиль продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и планирует сохранить диалог с Москвой.

Самолет Ил-20 с российскими военными на борту потерпел крушение в Сирии
© Sputnik . Александр Рыбальченко
После Ил-20: Израилю придется доказать, что он ценит российские жизни

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса С-200 в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья над Средиземным морем. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что израильские военные ввела в заблуждение российских коллег относительно района нанесения ударов по объектам в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место, а также отметили, что израильские пилоты прикрылись российским самолетом, фактически подставив его под удар ПВО Сирии. 

Минобороны России обвинило Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: брифинг ведомства>>

Москва, как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

Теги:
Сергей Шойгу, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Сирия, США, Россия


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