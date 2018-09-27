МИД Турции: к санкциям США против Ирана присоединяться не намерены

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает санкции США против Ирана и, безусловно, продолжит торговлю с этой страной, передает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Астапкович Вашингтон заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции

"Мы не поддержим никакие санкции", — заявил он, отвечая на вопрос, намерена ли Турция выполнять санкции США против нефтяного сектора Ирана.

Министр подчеркнул, что Турция продолжит торговать с Ираном вопреки вводимым рестрикциям.

"Да, конечно, мы продолжим торговлю с Ираном, Россией и другими заинтересованными в торговле с Турцией странами. Турция является суверенной и независимой страной. Если это санкции ООН, мы присоединимся, иначе мы не будем", — заявил собеседник агентства.

Эрдоган рассказал, каким будет ответ на торговую войну США>>

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".