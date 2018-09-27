СМИ: Индия намерена приобрести комплексы С-400

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Индия готова подписать контракт на покупку пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.
Ранее глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели готовится к визиту президента России Владимира Путина 4 октября. Официальный визит Путина в Индию состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита.
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Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.