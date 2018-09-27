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СМИ: Индия намерена приобрести комплексы С-400

© Sputnik . Игорь Зарембо
Новости
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Ранее Россия и Турция договорились о поставках российских комплексов С-400. По контракту, турецкая сторона купила две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Индия готова подписать контракт на покупку пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Полк С-400
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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Комитет по вопросам безопасности правительства Индии под председательством премьер-министра страны Нарендры Моди дал добро на приобретение российских систем. Как подчеркивает газета, Решение было принято в преддверии визита в страну президента РФ Владимира Путина, назначенного на начало октября. Однако официального заявления правительство Индии о своем решении купить системы С-400 пока не делало, подчеркивает газета.

Ранее глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели готовится к визиту президента России Владимира Путина 4 октября. Официальный визит Путина в Индию состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo. Luis M. Alvarez
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В конце марта замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия расчитывает подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.

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Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

Теги:
контракты, С-400 «Триумф»


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