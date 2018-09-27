Кудрин об уровне бедности в России: не критично

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения России в этом году вырастут впервые с 2013 года, однако уровень бедности в стране по-прежнему остается высоким, передает РИА Новости.
"Уровень бедности остается высоким — 19,3 миллиона человек (то есть 13,2%) имеют доход ниже прожиточного минимума", — рассказал Кудрин, выступая на заседании Госдумы в четверг.
"Надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые (с 2013 года. — Прим. ред.) повышение реальных доходов населения", — отметил глава Счетной палаты, указав, что в том числе растут и реальные доходы пенсионеров.
Реальные располагаемые денежные доходы населения России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), согласно данным Росстата, по итогам 2017 года упали на 1,7%, по итогам 2016 года — на 5,8%, по итогам 2015 года — на 3,2%, по итогам 2014 года — на 0,7%. Последний раз рост был зафиксирован в 2013 году, когда он составил четыре процента.
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Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 3,4%. При этом последние данные Росстата пока показывают значительно более скромный рост показателя — 2,2% по итогам января — августа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.