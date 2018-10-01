Экстренную посадку совершил самолет, летевший из Сочи в Москву

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Самолет, летевший из Сочи в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Краснодара.

© Sputnik . Максим Богодвид Самолет загорелся при посадке в Сочи: есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба, вынужденная посадка произошла в 07:09 первого октября. На борту самолета находилось 176 пассажиров, экстренная посадка прошла благополучно.

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По сообщению интернет-портала "Кубань 24", у воздушного судна, не сработал механизм уборки шасси. После чего, командир экипажа принял решение совершить посадку в Краснодаре. Сейчас аэропорт в Краснодаре работает в обычном режиме.