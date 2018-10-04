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Лаборатория

Минобороны России: США строят биолаборатории у границ России и Китая

© Фото: Lucas Vasques
Новости
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Ранее Кириллов заявил, что особый интерес у США вызывают "атипичные формы чумы, причем по принципу "чем атипичнее, тем лучше".

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщил, что США увеличивают число биолабораторий и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на прилегающих к России и Китаю территориях, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве. На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН", — заявил он.

Кириллов подчеркнул, что возможности указанных лабораторий позволяют проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний.

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"Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств", — подчеркнул он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Теги:
лаборатории, оружие массового уничтожения, биология, Китай, США, Россия


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