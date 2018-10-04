Ученый: США совершает скрытые акты биотерроризма

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Соединенные штаты Америки и их сателлиты ведут скрытые акты биологического терроризма, или создают условия для такой провокации, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова.

Министерство обороны России ранее отмечало, что Америка под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. Минобороны заявило, что несколько биологических лабораторий работают в странах Содружества независимых государств, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.

Михаил Щелканов сказал, что заявление Минобороны Российской Федерации не стали новостью для научного сообщества.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

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В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.