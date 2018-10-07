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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя

Глава UFC: не исключаю, что Нурмагомедова лишат титула

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
Новости
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что не уверен на 100%, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не будет лишен чемпионского пояса в легком весе из — за  инцидента, случившегося после боя с ирландцем Конором Макгрегором, передает РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя
© AFP 2018 / Harry How
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора

Бой, состоявшийся в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перелез через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся в ринг, где также случилась стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

"Я не могу сказать, что лишения титула не произойдет на 100 процентов. Хотя я сильно сомневаюсь, что до этого дойдет. Мы сейчас подчиняемся Спортивной комиссии штата Невада, в котором проходил этот бой, и она точно серьезно отнесется к этому инциденту. Так что Хабибу не нужно волноваться насчет меня, а нужно волноваться насчет них. Сегодня губернатор спешно покидал зал, а это показатель, Хабиб попал в беду", — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Глава UFC добавил, что "если Нурмагомедова отстранят на очень долгий срок, то тогда, конечно, UFC будет вынуждена лишить его титула".

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На вопрос о возможном реванше Уайт сказал, что еще рано говорить об этом. "Нужно посмотреть, что произойдет теперь. Точно будут штрафы, возможно запреты на посещение США. Посмотрим, как все будет развиваться. Я ждал этого дня очень долгое время и все, что я могу сказать, что я очень сильно разочарован", — отметил глава UFC.

Теги:
бои без правил


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