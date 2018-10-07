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Столкновение палестинцев и израильских военных

МИД России надеется, что Палестина и Израиль сядут за стол переговоров

© AFP 2018 / Mahmud Hams
Новости
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Инициатива о переговорах изначально исходила именно от израильского руководства, которое заявило о необходимости прямого диалога с палестинцами в двустороннем формате для достижения мира.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Встреча главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху все еще не состоялась из-за того, что израильская сторона  уходит от контакта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.

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По его словам, инициатива о переговорах изначально исходила именно от израильского руководства, которое заявило о необходимости прямого диалога с палестинцами в двустороннем формате для достижения мира. Они считали, что не надо задействовать в переговорах ни ООН, ни другие международные организации, а также созывать конференции.

Москва согласилась на эти условия и заявила о готовности предоставить площадку для встречи в любое удобное для сторон время. Как рассказал Богданов, МИД России даже удалось убедить главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса согласиться с таким форматом работы.

"Но, к сожалению, наше предложение, основанное на пожеланиях израильской стороны, до сих пор не реализовано из-за того, что сама израильская сторона от такого контакта в последние два года уходит", — сказал замглавы МИД РФ.

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Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

Сектор Газа после ударов израильских ВВС>>

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.

Теги:
мирное урегулирование, переговоры, Палестина, Израиль, Россия


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