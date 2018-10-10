Американский спецназ собирается производить российское оружие

Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Производство российского оружия на территории США планируют начать силы специального назначения Армии страны, сообщает РИА Новости со ссылокой на National Interest.

Для получения гранта от Командования специальных операций США на производство оружия американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

При этом отмечается, что при создании копий российского оружия обязательно использовать материалы и детали, изготовленные в США, кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

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Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".