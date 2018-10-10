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Автомат Калашникова АК-308 на презентации в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в КВЦ Патриот

Американский спецназ собирается производить российское оружие

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Производство российского оружия на территории США планируют начать силы специального назначения Армии страны, сообщает РИА Новости со ссылокой на National Interest.

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Для получения гранта от Командования специальных операций США на производство оружия американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

При этом отмечается, что при создании копий российского оружия обязательно использовать материалы и детали, изготовленные в США, кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

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Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".



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