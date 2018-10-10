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Совместная коллегия МИД России и Белоруссии в Минске

Карасин рассказал о значимости женевских дискуссий по Закавказью

© Sputnik Виктор Толочко
Новости
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Подведение итогов 10-летней деятельности женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье стало основной темой встреч, проходивших 9-10 октября.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Формат женевских дискуссии по Закавказью доказал свою востребованность как уникальный международный механизм, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам очередного раунда дискуссий, сообщает РИА Новости.

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По его словам, благодаря формату женевских дискуссий в Закавказье за десять лет не происходило существенных вооруженных столкновений или масштабных провокаций.

"Все констатировали, что как формат женевские дискуссии полностью доказали свою востребованность как совершенной уникальный международный механизм, благодаря которому в регионе за 10 лет не было сколь-либо существенных вооруженных столкновений или масштабных провокаций. И было высказано единое мнение, что эти встречи надо продолжать… В следующий раз решили собраться в середине декабря", — сказал он.

Карасин отметил, что вновь из-за позиции Тбилиси застопорилась работа механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), потому что "грузинская сторона начала практику создания по западным лекалам санкционных списков против представителей Южной Осетии и Абхазии в связи с так называемым делом Отхозория-Татунашвили".

"Против этой оскорбительной провокационной формы югоосетины и абхазы возмущенно реагировали, и это сорвало последнее заседание МПРИ. Было очевидно, что коллективный Запад в этом смысле с Тбилиси не работает, не влияет в позитивном ключе на его позиции. Тоже самое свойственно и достаточно замшелой позиции Грузии, которая препятствует принятию совместного заявления участников о неприменении силы в отношении друг друга", — сказал замминистра.

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Он добавил, что Москва вновь попросила грузинскую сторону представить "широко рекламируемый план позитивных шагов в отношениях с Абхазией и Южной Осетией".

"Но, к сожалению, мы опять ничего не услышали. То ли это какой-то тайный план, то ли они думают, что он носит какой-то тайный характер, но опять этого не прозвучало", — заключил Карасин.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в ходе дискуссий в Женеве представители Абхазии и Южной Осетии подробно рассказали о конструктивной помощи, которую оказывает Россия в становлении молодых кавказских республик, включая помощь в восстановлении и строительстве новых объектов в социально-экономической сфере, школ, больниц, детских садов, дорог.

"Это, действительно, произвело впечатление на участников и конечно же, контрастировало с уже надоевшими всем выражениями, типа "оккупированные территории", "оккупирующая держава" и так далее, за которыми уже нет никакого содержания, и которые воспринимаются просто как атавизм 10-летней давности", — заявил он.

Отдельно, по словам Карасина, стороны обсудили тему деятельности НАТО, который "резко активизировался в Грузии и представляет, по выражению наших абхазских и югоосетинских коллег, прямую угрозу суверенитету их государств, тем более что действует он на всем Кавказе и считает Грузию своего рода плацдармом".



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