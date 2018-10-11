Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур

Космические корабли "Союз" в ракетно-космической корпорации "Энергия" изготавливают в срок около трех лет. Корабли способны доставить на орбиту трех космонавтов.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса", сообщает РИА Новости. © NASA . Корабли "Союз" 17 раз отправятся к МКС до 2025 года

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

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Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы"