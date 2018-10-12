В Москве журналисты провели акцию поддержки Вышинского

Ранее адвокат задержанного на Украине Кирилла Вышинского Андрей Доманский назвал "заблаговременной информацией" заявление представителя украинской прокуратуры о требовании его подзащитному 12 лет заключения.

СУХУМ 12 окт — Sputnik. В Москве прошла акция поддержки руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом, передает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Акция в поддержку Кирилла Вышинского

Десятки человек собрались во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. В небо выпустили белые воздушные шары.

"Одна акция, конечно же, не решит дела, но таких акций будут сотни", — пообещал генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

Он также подчеркнул, что киевские власти превратили Вышинского, который стал уже настоящим узником совести, "в орудие шантажа" и "предмет обмена на террористов", которые задержаны и осуждены в России.

© Sputnik / Стрингер Адвокат Вышинского ответил на информацию о требовании для Вышинского 12 лет тюрьмы

Киселев добавил, что в сложившейся ситуации можно рассчитывать только на неравнодушие всего международного профессионального журналистского сообщества, и выразил надежду, что "давление, которое будут испытывать киевские власти, будет нарастать".

Вышинский уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.