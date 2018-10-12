В Москве журналисты провели акцию поддержки Вышинского

СУХУМ 12 окт — Sputnik. В Москве прошла акция поддержки руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом, передает РИА Новости.
Десятки человек собрались во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. В небо выпустили белые воздушные шары.
"Одна акция, конечно же, не решит дела, но таких акций будут сотни", — пообещал генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.
Он также подчеркнул, что киевские власти превратили Вышинского, который стал уже настоящим узником совести, "в орудие шантажа" и "предмет обмена на террористов", которые задержаны и осуждены в России.
Вышинский уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.