Изрезанную картину Бэнкси все таки продали

Ранее Бэнкси рассказал, что готовился к уничтожению своей картины на аукционе несколько лет.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Аукционный дом Sotheby’s все таки продал картину уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", передает портал News.ru.

Шедевр "моментального искусства", разрезанный на куски измельчителем во время торгов, достался покупателю под названием "Любовь в мусорной корзине".

© AFP 2018 / ARTUR WIDAK Творческий суицид: картина Бэнкси самоуничтожилась после покупки на аукционе

Картина получила идентификационный сертификат Бэнкси и продана за $1,4 млн. Новым владельцем произведения стала жительница одной их европейских стран, коллекционирующая живопись, передаёт CNN.

Как сообщал News.ru, ранее Бэнкси опубликовал видеозапись уничтожения картины сразу после продажи с молотка. Под видео роликом Бэнкси сделал подпись: "Стремление к уничтожению тоже творческое стремление". Очевидно это был перифраз высказывания одного из основоположников анархизма Михаила Бакунина: "Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть".

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По мнению директора аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова, после этого проишествия работа художника скорее всего вырастет в цене.

Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра.По одной версии, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что учёные из Лондонского университета королевы Марии выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. По другой версии, Бэнкси — это Роберт Дель Ная, британский музыкант (группа Massive Attack), певец и граффитист.