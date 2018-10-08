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Cамоликвидация картины Бэнкси: как это было

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© YouTube / Hokaru Fukuda

Человек, заплативший за картину Бэнкси 1,4 миллиона долларов, очень удивился.

Работа художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоликвидировалась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Картина была написана в 2006 году в единственном экземпляре. На полотне изображена девочка, которая протягивает руку к улетающему красному шару в форме сердечка.

Бэнкси показал, как картину готовили к самоуничтожению>>

Первоначально картина оценивалась в 250-400 тысяч долларов. В ходе торгов цена "Девочки с воздушным шаром" выросла в несколько раз. Финальная сумма, оглашенная распорядителем, составила 1,4 миллиона долларов. Однако сразу после продажи в раме включился измельчитель бумаги и изрезал художественное произведение на тонкие полоски.

Британские СМИ сообщают, что покупатель картины Бэнкси был крайне удивлен случившимся. При этом эксперты не исключили, что теперь стоимость работы существенно вырастет.



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