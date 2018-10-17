Погиб мотоциклист: ДТП в Сочи попало на камеру

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист, произошла вечером 16 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В центре Сочи иномарка насмерть сбила мотоциклиста, ДТП произошло на развязке улиц Виноградная и Донская, перед мостом в сторону Мамайского, сообщает "Макс-Портал".

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла.

В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи изданию рассказали, что водитель иномарки пытался развернуться через сплошную разметку, столкнулся с мотоциклом, а после прижал его к дорожному ограждению.

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От полученных травм мотоциклист, мужчина 1976 года рождения, скончался на месте.