20:01 17 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.40
  • EUR75.65
Поиск
Автомобили полиции

Следственный Комитет России квалифицировал взрыв в Керчи как теракт

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
199 0 0

В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. Сообщается о десяти погибших и около пятидесяти пострадавших.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказала она.

Автомобиль реанимации
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В керченском колледже прогремел взрыв: есть погибшие
По данным оперативников, в политехническом колледже Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас на месте работают специалисты, чтобы не допустить повторные взрывы в здании. По предварительным данным ведомства, погибли десять человек, 50 получили ранения.

"По погибшим мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал директор крымского Центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Помощник главы крымского управления МЧС России Владимир Иванов заявил, что в колледже произошел хлопок или взрыв. Причины пока устанавливаются. Несущие элементы здания не повреждены.

Взрыв и стрельба в Керчи
© Sputnik /
Взрыв и стрельба в Керчи
Теги:
теракт, взрывы, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Нападение на керченский колледж
Взрыв в Керчи: последствия трагедии
Владимир Путин о трагедии в Керчи
Владимир Путин сделал заявления в связи с трагедией в Керчи
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia