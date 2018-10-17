Следственный Комитет России квалифицировал взрыв в Керчи как теракт

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА Новости.
"Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказала она.
"По погибшим мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал директор крымского Центра медицины катастроф Сергей Астанкин.
Помощник главы крымского управления МЧС России Владимир Иванов заявил, что в колледже произошел хлопок или взрыв. Причины пока устанавливаются. Несущие элементы здания не повреждены.