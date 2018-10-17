Спецборты готовы к вылету из Москвы для эвакуации пострадавших в Керчи

В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сообщает РИА Новости в среду 17 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Два спецборта готовы к вылету из Москвы для эвакуации пострадавших в Керчи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России в среду 17 октября.

"В готовность приведены два спецборта, оснащенные необходимыми медицинскими модулями, для эвакуации пострадавших в федеральные центры, если это потребуется по медицинским показаниям", — говорится в сообщении.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.

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С министром в Керчь прибудут также руководитель ФМБА России Владимир Уйба, директор департамента экстренной медпомощи Минздрава России Оксана Гусева, а также две бригады специалистов, в состав которых входят хирурги, комбустиологи, реаниматологи, уточнили в пресс-службе.

РИА Новости также сообщает, что следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения.

Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД, добавила она.

В результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи погибли десять человек, еще около пятидесяти пострадали. Сорок человек госпитализировали с ранениями средней тяжести.