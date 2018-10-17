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Теракт в политехническом колледже в Керчи

Организатор теракта в Керчи покончил с собой

© Sputnik / Мария Крицкая
Новости
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В столовой колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, в среду 17 октября.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, сообщает РИА Новости в среду 17 октября со слов главы Крыма Сергея Аксенова.

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Студент этого же учебного учреждения, 22 года, учился на четвертом курсе", — сказал Аксенов в эфире "России 24" и добавил, что молодой человек — житель Керчи, после взрыва он покончил с собой.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.

РИА Новости также сообщает, что следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения.

Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

По последним данным, в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи погибло 18 человек, еще около пятидесяти пострадали. Сорок человек госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Взрыв и стрельба в Керчи
© Sputnik /
Взрыв и стрельба в Керчи
Теги:
жертвы, теракт, взрывы, Россия


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