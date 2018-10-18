Все жертвы трагедии в Керчи опознаны

СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Жертвы стрельбы и взрыва в колледже в Керчи опознаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева.
"Все тела 20 погибших опознаны", — сказал Мельгазиев, уточнив, что среди жертв были 15 студентов и пять работников учебного заведения.
При этом шесть учащихся были несовершеннолетними.
Днем в среду в керченском колледже взорвалась самодельная бомба. В связи с инцидентом сначала возбудили уголовное дело о теракте, однако после выяснения обстоятельств стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу, в связи с чем уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.
Трагедия привела к гибели 20 человек. В СК отметили, что все они скончались от огнестрельных ранений. Помимо этого, несколько десятков человек пострадали, 37 из них потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Стрелком оказался Владислав Росляков, учащийся колледжа.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стрелок во время учебы получал стипендию, ранее никогда не проявлял агрессию и не попадал в полицию.
Месяц назад, как сообщают экстренные службы Крыма, Росляков получил разрешение на хранение оружия. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.