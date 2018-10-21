МИД Сирии: действия международной коалиции в Ракке - это геноцид

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США через своих союзников хотят использовать земли к востоку от Евфрата, чтобы создать там квазигосударство.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. МИД Сирии назвал геноцидом действия международной коалиции, разрушившей большую часть города при его освобождении, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирийской Арабской Республики.

"Необходимо наказание за это", — говорится в заявлении ведомства.

© AP Photo. Militant website via AP Сирийский генерал: ИГ и "Джебхат ан-Нусра" получают оружие из США

"Сирия осуждает ложные заявления и кампанию дезинформации, к которой относится и заявление МИД Франции по поводу того, что он назвал освобождением Ракки", — сказал источник в МИД Сирии.

Источник отметил, что французские власти умышленно совершают действия по уничтожению Сирии, поддерживая группировки, действующие в Ракке.

Террористы "Исламского государства"* захватили город Ар-Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* в 2017 году проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. Коалиция действовала без разрешения Дамаска.

В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.

В ходе авиаударов коалиции около 80 человек погибли в сирийской Ракке>>

*Террористическая организация, запрещенная в России.