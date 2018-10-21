МИД Сирии: действия международной коалиции в Ракке - это геноцид

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. МИД Сирии назвал геноцидом действия международной коалиции, разрушившей большую часть города при его освобождении, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирийской Арабской Республики.
"Необходимо наказание за это", — говорится в заявлении ведомства.
"Сирия осуждает ложные заявления и кампанию дезинформации, к которой относится и заявление МИД Франции по поводу того, что он назвал освобождением Ракки", — сказал источник в МИД Сирии.
Источник отметил, что французские власти умышленно совершают действия по уничтожению Сирии, поддерживая группировки, действующие в Ракке.
Террористы "Исламского государства"* захватили город Ар-Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* в 2017 году проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. Коалиция действовала без разрешения Дамаска.
В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.
В ходе авиаударов коалиции около 80 человек погибли в сирийской Ракке>>
*Террористическая организация, запрещенная в России.