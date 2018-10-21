Отара овец прошла через центр Мадрида

1550 овец и 80 коз из провинции Леон (северо-запад Испании) в сопровождении пастушеских собак и всадников прошли по Мадриду 20 октября.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Центр Мадрида в это воскресенье был перекрыт по необычному поводу: через город гнали овец, стадо буквально оккупировало центральные улицы города, из-за чего автомобилисты были вынуждены искать пути объезда., сообщает РИА Новости.

"Это старая традиция перегона овец. Много веков назад скот обычно пасся в северных районах, где больше пастбищ, а к зиме его гнали на юг в более теплые районы. Эти маршруты проходили через Мадрид. Кстати, большинство дорог, которые существуют и сейчас, возникли именно как пути перегона скота", — рассказал РИА Новости один из участников необычного шествия Роберто.

Сам он приехал из Хетафе, города недалеко от Мадрида, но среди участников процессии пастухи, танцоры и музыканты из самых разных испанских регионов. "Здесь отовсюду – из Саламанки, Авилы, Бургоса, из всех регионов, через которые прогоняют скот", — сообщила женщина в национальном костюме из Саламанки.

© AP Photo. Paul White На празднике перегона скота в Мадриде. 21 октября 2018

Городу удалось немного подзаработать на празднике – старший пастух по традиции выплатил городскому руководству 50 мараведи (старинные испанские монеты). Квоту для погонщиков установили ровно 600 лет назад – в 1418 году, когда было подписано соглашение между животноводами и городскими властями. К шествию присоединилась мэр Мадрида Мануэла Кармена. В сопровождении нескольких сотрудников мэрии она оказалась в самом центре стада.

"Аккуратнее, сейчас вас овцы искусают", — смеется девушка, убеждая уступить дорогу стаду. Зрители пытаются снять происходящее на телефоны и фотоаппараты и ради хорошего кадра закрыли проход овцам. Некоторые пришли посмотреть на процессию с собаками, причем те реагировали по-разному. Одни виляли хвостами, другие лаяли, не замолкая. Шествие замыкали защитники животных. Присутствовали представители посольств Германии, Франции, Венгрии, Швеции, Аргентины и Новой Зеландии — тех стран, где существует традиция перегона скота.

© REUTERS / Susana Vera На празднике перегона скота в Мадриде. 21 октября 2018

Десятки тысяч жителей Мадрида и туристов выстроились вдоль дорог через центр испанской столицы – от парка Каса-дель-Кампо до площади Нептуна. В общей сложности стадо овец гуляло по центру испанской столицы около четырех часов. Путь от Леона до столицы – через Паленсию, Вальядолид и Сеговию — занял около месяца. Подобное происходит в испанской столице ежегодно на протяжении уже 26 лет. Именно в 1992 году городские власти решили напомнить о старой традиции – перегоне скота осенью с севера на юг.