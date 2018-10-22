Минобороны России впервые рассекретило данные "военной казны" с петровских времен

Рассекреченные данные опубликованы в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который отмечается 22 октября 2018 года.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Министерство обороны России впервые опубликовало на своем сайте архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.

История становления и развития военных финансовых органов в России собрана на основе многочисленных разрозненных научных источников, литературно-художественных произведений и мемуаров.

В частности, в открытый доступ выложен расчет выдачи жалованья, произведенный в 1789 году полковнику лейб-гвардии Преображенского полка Императрицы Екатерины II с собственноручной распиской в получении.

Среди архивных документов периода РККА интерес представляет служебная книжка знаменитого латышского стрелка Яна Фабрициуса, в которой делались отметки о выплате жалованья, а также письмо Секретариата СНК в Реввоенсовет Республики о закупке за границей 500 самолетов и 500 моторов для Красного воздухофлота на сумму 13 637 500 рублей золотом.

Особое место отведено документам периода Великой Отечественной войны. Впервые опубликованы несколько приказов Наркома обороны СССР И. Сталина о премировании бойцов и командиров Красной армии. Так, впервые публикуется приказ Наркома обороны о выдаче двух тысяч рублей каждому члену экипажа самолетов Балтийского флота, бомбивших Берлин 8 августа 1941 года.

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается 22 октября. Именно в этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета Республики № 135 было объявлено Положение о Финансовом отделе при РВСР.