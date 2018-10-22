10:40 22 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Минобороны России впервые рассекретило данные "военной казны" с петровских времен

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
25 0 0

Рассекреченные данные опубликованы в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который отмечается 22 октября 2018 года.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Министерство обороны России впервые опубликовало на своем сайте архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.

Трофейная карта «План Барбаросса»
© Фото: mil
Документы первых дней Великой Отечественной рассекретило Минобороны России

История становления и развития военных финансовых органов в России собрана на основе многочисленных разрозненных научных источников, литературно-художественных произведений и мемуаров.

В частности, в открытый доступ выложен расчет выдачи жалованья, произведенный в 1789 году полковнику лейб-гвардии Преображенского полка Императрицы Екатерины II с собственноручной распиской в получении.

Среди архивных документов периода РККА интерес представляет служебная книжка знаменитого латышского стрелка Яна Фабрициуса, в которой делались отметки о выплате жалованья, а также письмо Секретариата СНК в Реввоенсовет Республики о закупке за границей 500 самолетов и 500 моторов для Красного воздухофлота на сумму 13 637 500 рублей золотом.

Особое место отведено документам периода Великой Отечественной войны. Впервые опубликованы несколько приказов Наркома обороны СССР И. Сталина о премировании бойцов и командиров Красной армии. Так, впервые публикуется приказ Наркома обороны о выдаче двух тысяч рублей каждому члену экипажа самолетов Балтийского флота, бомбивших Берлин 8 августа 1941 года.

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается 22 октября. Именно в этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета Республики № 135 было объявлено Положение о Финансовом отделе при РВСР.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Неделя в объективе: фестиваль, наводнение и лидеры сверхдержав
Спасение белого медведя
Белый медвежонок-беспризорник обрел дом в Красноярске
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia