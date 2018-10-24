Пилоты рассказали об отношении к аплодисментам во время посадки

Российский сервис путешествий Туту.ру по просьбе РИА Новости провел опрос пилотов российских авиакомпаний на тему, как они относятся к овациям на борту.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Пилоты российских авиакомпаний утверждают, что пассажиры начинают аплодировать преждевременно, так как опасная рулежка во время посадки ещё не закончена, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Туту.ру.

© REUTERS / Niall Carson/Pool В летящий самолет с принцем Гарри и Меган Маркл ударила молния

Выяснилось, что летчики не имеют возможности услышать аплодисменты, которыми их благодарят пассажиры. Более того, пилоты единодушно считают, что аплодировать в момент касания самолета земли крайне преждевременно.

Константин, пилот российской авиакомпании с полетным стажем 5 лет, выразил недоумение по поводу того, что пассажиры хлопают, если самолет еще даже не остановился.

"Представьте себе ситуацию: вы заняты каким-то очень серьезным делом, ваше внимание сосредоточено только на нем, а тут сзади кого-то подходит и пытается вас отвлечь. Как вы отреагируете? В лучшем случае, не обратите внимание. Так и пилот в момент посадки. Пульс у нас учащается, давление повышается. Мы ничего постороннего в этот момент не замечаем, все внимание к процессу, к приборам. Аплодисменты из-за этого мы не слышим. Потом бортпроводники передают, что пассажиры хлопали. Мое мнение, что нужно аплодировать, когда самолет на стоянке, это правильнее", — сказал он.

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Капитан воздушного судна Сергей с полетным стажем 30 лет на вопрос, как он относится к аплодисментам на борту, также сказал, что пассажиры "рано радуются".

"Отрицательно отношусь к этой традиции хлопать, когда самолет только коснулся земли. Чаще всего аплодисменты пассажиров мы не слышим. Но девчонки-бортпроводницы потом рассказывают, что салон хлопал. Нам приятно", — отметил лётчик.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что в аплодисментах при касании с землёй нет никакой логики, так как впереди еще рулежка.

"У нас есть такое понятие "gate to gate" — вот когда доставим пассажиров к месту, тогда можно расслабляться, хлопать. За все время моей работы я только один раз слышал аплодисменты пассажиров, но в салоне, видимо, как в театре в этот момент было. Настолько громко и бурно хлопали", — вспомнил Сергей.

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Он напомнил недавний случай, когда при посадке в Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, пострадали 18 человек. По его словам, тогда тоже после приземления пассажиры хлопали.

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Ранее Туту.ру опросил более 5 тысяч человек, как они относятся к этой традиции. Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши: 37% делают это всегда, для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку, а 15% хлопают, когда есть настроение. 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.