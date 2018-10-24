Пилоты рассказали об отношении к аплодисментам во время посадки

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Пилоты российских авиакомпаний утверждают, что пассажиры начинают аплодировать преждевременно, так как опасная рулежка во время посадки ещё не закончена, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Туту.ру.
Выяснилось, что летчики не имеют возможности услышать аплодисменты, которыми их благодарят пассажиры. Более того, пилоты единодушно считают, что аплодировать в момент касания самолета земли крайне преждевременно.
Константин, пилот российской авиакомпании с полетным стажем 5 лет, выразил недоумение по поводу того, что пассажиры хлопают, если самолет еще даже не остановился.
"Представьте себе ситуацию: вы заняты каким-то очень серьезным делом, ваше внимание сосредоточено только на нем, а тут сзади кого-то подходит и пытается вас отвлечь. Как вы отреагируете? В лучшем случае, не обратите внимание. Так и пилот в момент посадки. Пульс у нас учащается, давление повышается. Мы ничего постороннего в этот момент не замечаем, все внимание к процессу, к приборам. Аплодисменты из-за этого мы не слышим. Потом бортпроводники передают, что пассажиры хлопали. Мое мнение, что нужно аплодировать, когда самолет на стоянке, это правильнее", — сказал он.
Капитан воздушного судна Сергей с полетным стажем 30 лет на вопрос, как он относится к аплодисментам на борту, также сказал, что пассажиры "рано радуются".
"Отрицательно отношусь к этой традиции хлопать, когда самолет только коснулся земли. Чаще всего аплодисменты пассажиров мы не слышим. Но девчонки-бортпроводницы потом рассказывают, что салон хлопал. Нам приятно", — отметил лётчик.
Он еще раз акцентировал внимание на том, что в аплодисментах при касании с землёй нет никакой логики, так как впереди еще рулежка.
"У нас есть такое понятие "gate to gate" — вот когда доставим пассажиров к месту, тогда можно расслабляться, хлопать. За все время моей работы я только один раз слышал аплодисменты пассажиров, но в салоне, видимо, как в театре в этот момент было. Настолько громко и бурно хлопали", — вспомнил Сергей.
Он напомнил недавний случай, когда при посадке в Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, пострадали 18 человек. По его словам, тогда тоже после приземления пассажиры хлопали.
Самолет совершил аварийную посадку на воду в Микронезии: кадры с места>>
Ранее Туту.ру опросил более 5 тысяч человек, как они относятся к этой традиции. Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши: 37% делают это всегда, для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку, а 15% хлопают, когда есть настроение. 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.