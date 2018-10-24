15:29 24 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR75.08
Поиск
Женщины получают консультацию от специалиста ПФР

Минфин России рассказал о росте пенсии с 2020 года

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Новости
Получить короткую ссылку
9 0 0

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Пенсии в России, начиная с 2020 года, будут расти темпами более 6% в год, превышая инфляцию, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Президент поставил в указе задачу о росте пенсий в реальном выражении, то есть темпы роста должны быть выше, чем инфляция. В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%", — сказал он, выступая в Госдуме.

В конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

Отдых в Ялте
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Госдума России ввела уголовную ответственность за увольнение перед пенсией
"То есть в целом, как мы и обсуждали, изменения в пенсионной системе, общий прирост, ежемесячный прирост пенсий для неработающих пенсионеров, составит не менее одной тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей, то есть это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом. Ресурсы на это есть, мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета Пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств", — добавил Силуанов.

Акценты расставлены: обращение Путина по пенсионной реформе>>

На данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Теги:
пенсионная реформа, Министерство финансов РФ, Владимир Путин, Антон Силуанов, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цыплята
    Мясное перемирие

    Россельхознадзор и Минсельхоз Казахстана сняли все ограничения на ввоз продукции животноводства и мяса птицы в отношении друг друга.

  • Речка в Национальном природном парке Ала-Арча. Архивное фото
    В десятке

    Авторитетное международное издательство Lonely Planet включило Кыргызстан в список десяти лучших стран для путешествий в 2019 году.

  • Вооруженный пистолетом мужчина, архивное фото
    Нервный покупатель

    Минская милиция задержала мужчину, который, угрожая пистолетом, заставил кассиршу столичного магазина нарезать купленный им лимон.

  • Больничная палата
    Обещанного годами ждут

    Латвийский пенсионер после перенесенных инсульта и инфаркта уже 11 лет ждет социальной реабилитационной помощи.

  • Папа римский Франциск
    Дорогой папа

    В литовском правительстве заявили, что стоимость визита папы римского Франциска в балтийскую республику составила около трех миллионов евро.

  • Пшеница
    Опасный урожай

    На зерновом складе в Комрате на мужчину упала стена. Чтобы освободить его из-под завала, потребовалась помощь спасателей – видео.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Бразильский форвард Пеле
Король футбола: легендарному Пеле 78 лет
Тысячи овец и баранов прошли по центру Мадрида
Сотни овец прошли по улицам испанской столицы
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia