Минфин России рассказал о росте пенсии с 2020 года

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Пенсии в России, начиная с 2020 года, будут расти темпами более 6% в год, превышая инфляцию, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Президент поставил в указе задачу о росте пенсий в реальном выражении, то есть темпы роста должны быть выше, чем инфляция. В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%", — сказал он, выступая в Госдуме.
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На данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.