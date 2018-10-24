Минфин России рассказал о росте пенсии с 2020 года

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Пенсии в России, начиная с 2020 года, будут расти темпами более 6% в год, превышая инфляцию, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Президент поставил в указе задачу о росте пенсий в реальном выражении, то есть темпы роста должны быть выше, чем инфляция. В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%", — сказал он, выступая в Госдуме.

В конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Госдума России ввела уголовную ответственность за увольнение перед пенсией

"То есть в целом, как мы и обсуждали, изменения в пенсионной системе, общий прирост, ежемесячный прирост пенсий для неработающих пенсионеров, составит не менее одной тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей, то есть это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом. Ресурсы на это есть, мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета Пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств", — добавил Силуанов.

Акценты расставлены: обращение Путина по пенсионной реформе>>

На данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.