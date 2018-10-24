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Посылки со взрывчаткой отправили Клинтонам и Обаме

© Фото: Maarten van den Heuvel
Новости
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По данным правоохранителей, перехваченные взрывные устройства схожи с тем, которое нашли ранее в почтовом ящике рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Секретная служба США рассказала, что предотвратила доставку взрывных устройств по почте экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.

Посылку, отправленную в дом Клинтонов в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, перехватили накануне вечером. Вторую бандероль, отправленную в резиденцию Барака Обамы, сотрудники Секретной службы в Вашингтоне обнаружили сегодня утром.

"Свертки немедленно были идентифицированы в ходе стандартных процедур проверки почты как потенциальные взрывчатые устройства, исходя из этого с ними обращались соответствующе. Обе посылки были перехвачены до того, как они были доставлены в их предполагаемое место назначения. Лица, находящиеся под защитой Секретной службы, не получили эти посылки, и риска получить посылки для них не было", — сказано в сообщении.

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© Фото : La Stampa
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Секретная служба начала уголовное расследование, чтобы определить злоумышленника.

Позже стало известно об обнаружении еще одной подозрительной посылки, отправленной в Белый дом.

Полиция получила вызов к дому Сороса в штате Нью-Йорк днем 22 октября. По словам правоохранителей, устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Самого Сороса в это время дома не было. Дело передали ФБР.

Теги:
теракт, Секретная служба США, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, Барак Обама, США


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