В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе, также из-за подтопления железнодорожных путей задержано 11 рейсов в Туапсе.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме и готов обслуживать воздушные суда на прилет и вылет, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Ночью 25 октября, по решению командиров воздушных судов, три самолета, направлявшиеся в Сочи из Москвы, совершили посадку на запасном аэродроме в Краснодаре, а самолет из Стамбула – на запасном аэродроме в Трабзоне.

"С пассажирами четырех рейсов, ожидающими вылет из Сочи, работают представители авиакомпаний. Вылет самолетов с запасных аэродромов ожидается в ближайшее время", – добавили в пресс-службе.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. Из-за подтопления железнодорожных путей задержано 11 рейсов в Туапсе.

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Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, в районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, из-за чего движение на федеральной трассе остановлено.