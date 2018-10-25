Мэрия Сочи: ситуация в Адлерском и Хостинском районах остается напряженной

Непогода в Адлерском и Хостинском районах привела к затоплению нескольких участков дорог, камнепадам и сходу селей, движение автомобилей местами приостановлено.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Ситуация в Адлерском и Хостинском районах остается напряженной из-за непогоды, сообщение об этом распространила администрации города Сочи в четверг 25 октября.

Утром в четверг в Хосте был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила около десяти домовладений, территорию и первый этаж городской больницы №3. Устраняются последствия сошедшего селя с Сухумского шоссе.

"В Кудепсте подтопило улицы Искра и Апшеронская. На улице Искра движение автотранспорта приостановлено. В Адлерском районе ранним утром был подтоплен участок федеральной трассы от железнодорожного вокзала до поворота на Голубые Дали, но к 09:00 утра движение восстановлено", — информирует администрация Сочи.

Выше неблагоприятных отметок поднялась река Херота, что привело к подтоплению дворовых территорий многоквартирных домов на улице Банановой и частных домовладений на улице Каспийской. Отмечены многочисленные случаи камнепадов и схода небольших селей на проселочные дороги, ведутся работы по расчистке. При этом автодорожное сообщение с сельскими округами не прервано.

Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани>>

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь по состоянию на 09:00 случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.