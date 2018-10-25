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Наводнение в Краснодарском крае

Мэрия Сочи: ситуация в Адлерском и Хостинском районах остается напряженной

© Фото: Подслушано в Туапсе/Инна Алейник
Новости
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Непогода в Адлерском и Хостинском районах привела к затоплению нескольких участков дорог, камнепадам и сходу селей, движение автомобилей местами приостановлено.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Ситуация в Адлерском и Хостинском районах остается напряженной из-за непогоды, сообщение об этом распространила администрации города Сочи в четверг 25 октября.

Участок трассы между Туапсе и Лазаревским районом Сочи разрушенного в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября
© Фото: VK/Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.
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Утром в четверг в Хосте был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила около десяти домовладений, территорию и первый этаж городской больницы №3. Устраняются последствия сошедшего селя с Сухумского шоссе.

"В Кудепсте подтопило улицы Искра и Апшеронская. На улице Искра движение автотранспорта приостановлено. В Адлерском районе ранним утром был подтоплен участок федеральной трассы от железнодорожного вокзала до поворота на Голубые Дали, но к 09:00 утра движение восстановлено", — информирует администрация Сочи.

Выше неблагоприятных отметок поднялась река Херота, что привело к подтоплению дворовых территорий многоквартирных домов на улице Банановой и частных домовладений на улице Каспийской. Отмечены многочисленные случаи камнепадов и схода небольших селей на проселочные дороги, ведутся работы по расчистке. При этом автодорожное сообщение с сельскими округами не прервано. 

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Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь по состоянию на 09:00 случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.

Теги:
потоп, наводнение, МЧС России, Сочи, Россия


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