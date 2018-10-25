Движение по федеральной трассе в Сочи восстановят за 48 часов

На разрушенный участок дороги подтянули 45 единиц техники, в том числе подъемные краны и экскаваторы.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Движение по мосту через реку Макопсе рассчитывают восстановить в течение 48 часов, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.

Для отсыпки размытого участка заготовлены необходимые материалы. На место ЧС подтянуто 45 единиц техники, в том числе подъемные краны, экскаваторы, фронтальный погрузчик, самосвалы и 20 дорожных рабочих.

Сейчас специалисты устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий для восстановления земляного полотна и дорожной одежды.

"Принято решение усилить группировку еще одним краном, фронтальным погрузчиком и четырьмя самосвалами. Дополнительную технику сейчас перебрасывают в зону подтопления", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту нет. Ситуация находится на контроле Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Помимо этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.

Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани>>

За ночь в Лазаревском районе повалило около 30 деревьев. В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений. С утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба.