17:14 25 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR74.99
Поиск
Наводнение в Туапсе

Движение по федеральной трассе в Сочи восстановят за 48 часов

© Фото : Стоп-кадр из видео очевидца
Новости
Получить короткую ссылку
234 0 0

На разрушенный участок дороги подтянули 45 единиц техники, в том числе подъемные краны и экскаваторы.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Движение по мосту через реку Макопсе рассчитывают восстановить в течение 48 часов, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Наводнение в Краснодарском крае
© Фото: Подслушано в Туапсе/Инна Алейник
Мэрия Сочи: ситуация в Адлерском и Хостинском районах остается напряженной
Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.

Для отсыпки размытого участка заготовлены необходимые материалы. На место ЧС подтянуто 45 единиц техники, в том числе подъемные краны, экскаваторы, фронтальный погрузчик, самосвалы и 20 дорожных рабочих.

Сейчас специалисты устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий для восстановления земляного полотна и дорожной одежды.

"Принято решение усилить группировку еще одним краном, фронтальным погрузчиком и четырьмя самосвалами. Дополнительную технику сейчас перебрасывают в зону подтопления", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту нет. Ситуация находится на контроле Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Помимо этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.

Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани>>

За ночь в Лазаревском районе повалило около 30 деревьев. В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений. С утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба.

Теги:
наводнение, потоп, МЧС России, Сочи, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осень в Цхинвале
    Довольно скучная пора

    Колумнистка Sputnik Южная Осетия о том, чем отличается октябрь в Москве и в Цхинвале, и почему, когда зима близко - хочется домой.

  • Извержение вулкана, фото из архива
    Ожившая стихия

    Извержение сразу шести вулканов возможно в Азербайджане в ближайшие месяцы, причем два из них могут быть достаточно сильными.

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

  • Осень в Цхинвале
    Довольно скучная пора

    Колумнистка Sputnik Южная Осетия о том, чем отличается октябрь в Москве и в Цхинвале, и почему, когда зима близко - хочется домой.

  • Извержение вулкана, фото из архива
    Ожившая стихия

    Извержение сразу шести вулканов возможно в Азербайджане в ближайшие месяцы, причем два из них могут быть достаточно сильными.

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту"
С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель Союз-2.1б
Важный старт: кадры запуска ракеты-носителя "Союз-2.16"с космодрома Плесецк
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia