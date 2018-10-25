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Самолет Boeing 777

Самолет экстренно приземлился в "Домодедово" из-за трещины в стекле

CC BY-SA 2.0 / Bill Abbott / Boeing 777, another clearance for Saturn...
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Вылетевший в Махачкалу пассажирский самолет экстренно вернулся в "Домодедово" из-за трещины в стекле.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737 в четверг днем выполнил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово" из-за трещины в стекле, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik / Илья Питалев
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Отмечается, что воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров. 

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Командир самолета решил выполнить экстренную посадку после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле. Обстоятельства инцидента выясняются.

Теги:
самолет, аварийная посадка, Домодедово (аэропорт), Россия


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