Самолет экстренно приземлился в "Домодедово" из-за трещины в стекле

Вылетевший в Махачкалу пассажирский самолет экстренно вернулся в "Домодедово" из-за трещины в стекле.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737 в четверг днем выполнил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово" из-за трещины в стекле, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров.

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Командир самолета решил выполнить экстренную посадку после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле. Обстоятельства инцидента выясняются.