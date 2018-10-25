17:14 25 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR74.99
Поиск
Акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне

В Испании начался суд над лидерами движения за независимость Каталонии

© Sputnik / Хавьер Луэнго
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

В Испании будут судить 18 каталонских политиков, которых обвиняют в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В Испании завершилось расследование против лидеров каталонского движения за независимость и началось судебное разбирательство в их отношении, сообщает РИА Новости.

Города мира. Барселона
© Sputnik / Владимир Астапкович
Каталония оспорит отстранение правительства в Конституционном суде

Согласно решению суда, речь идет о 18 каталонских политиках.

В референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

Теги:
независимость, суд, Каталония, Испания


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осень в Цхинвале
    Довольно скучная пора

    Колумнистка Sputnik Южная Осетия о том, чем отличается октябрь в Москве и в Цхинвале, и почему, когда зима близко - хочется домой.

  • Извержение вулкана, фото из архива
    Ожившая стихия

    Извержение сразу шести вулканов возможно в Азербайджане в ближайшие месяцы, причем два из них могут быть достаточно сильными.

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

  • Осень в Цхинвале
    Довольно скучная пора

    Колумнистка Sputnik Южная Осетия о том, чем отличается октябрь в Москве и в Цхинвале, и почему, когда зима близко - хочется домой.

  • Извержение вулкана, фото из архива
    Ожившая стихия

    Извержение сразу шести вулканов возможно в Азербайджане в ближайшие месяцы, причем два из них могут быть достаточно сильными.

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту"
С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель Союз-2.1б
Важный старт: кадры запуска ракеты-носителя "Союз-2.16"с космодрома Плесецк
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia