Смытый рекой мост в Сочи начали ремонтировать: мэрия опубликовала видео

Движение по федеральной трассе в Сочи было парализовано из-за обрушения моста в Макопсе утром в четверг 25 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Видео ремонтных работ моста в Макопсе опубликовала администрация Сочи днем в четверг 25 октября.

© Фото : Стоп-кадр из видео очевидца Движение по федеральной трассе в Сочи восстановят за 48 часов

Администрация города Сочи рекомендовала автомобилистам воздержаться от поездок. По расчетам специалистов, полноценное восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток.

Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.

Для отсыпки размытого участка заготовлены необходимые материалы. На место ЧС подтянуто 45 единиц техники, в том числе подъемные краны, экскаваторы, фронтальный погрузчик, самосвалы и 20 дорожных рабочих.

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Сейчас специалисты устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий для восстановления земляного полотна и дорожной одежды.