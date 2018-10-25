Смытый рекой мост в Сочи начали ремонтировать: мэрия опубликовала видео

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Видео ремонтных работ моста в Макопсе опубликовала администрация Сочи днем в четверг 25 октября.
Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.
Для отсыпки размытого участка заготовлены необходимые материалы. На место ЧС подтянуто 45 единиц техники, в том числе подъемные краны, экскаваторы, фронтальный погрузчик, самосвалы и 20 дорожных рабочих.
Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани>>
Сейчас специалисты устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий для восстановления земляного полотна и дорожной одежды.