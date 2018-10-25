Москва потребовала немедленно освободить Вышинского

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия как и прежде требует от Киева немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.
"Мы требуем от украинских властей незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге.
Вышинский уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.