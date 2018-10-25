20:27 25 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR74.99
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Москва потребовала немедленно освободить Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

Ранее херсонский апелляционный суд оставил под арестом Кирилла Вышинского, отказав его защите в ходатайстве об изменении меры пресечения.

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия как и прежде требует от Киева немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"Мы требуем от украинских властей незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского
Она подчеркнула, что Россия ждет от профильных международных структур и организации не просто заявлений, а взятия ситуации под контроль, регулярных напоминаний Киеву о прямых обязанностях соблюдать свободу СМИ.

Вышинский уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Ищенко о деле Вышинского: на Украине журналисты требует сажать своих коллег>>

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

 

Теги:
госизмена, Суд, Вышинский, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Девушка в сауне, архивное фото
    В парилку через ЗАГС

    В сауны Душанбе перестали пускать неженатые пары. Теперь в банях могут попариться только те, кто официально зарегистрировал отношения в ЗАГСе.

  • Молоток
    Терроризм не пройдет!

    Суд Узбекистана приговорил жителя страны к девяти годам лишения свободы за попытку уехать воевать в Сирию на стороне террористов.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту"
Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи
Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia