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Ликвидация последствий подтопления на Кубани

В Сочи подсчитали запасы продуктов питания и топлива

© Sputnik / Владислав Щеколдин
Новости
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Стихия обрушилась на Адлер и Сочи в ночь с 24 на 25 октября. Приостановлены движения по федеральной трассе и железной дороге.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения, информацию распространила администрация города Сочи в четверг 25 октября.

Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"С утра ведется мониторинг предприятий оптовой торговли. В среднем, запасов бакалеи имеется на 7-14 дней. Продуктов долгосрочного хранения — на 7-10 дней. Сыров и колбасных изделий — на семь дней. Масложировой продукции 5-7 дней. Сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объемов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырех дней", — говорится в сообщении.

Из-за разгула стихии прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. На федеральной автотрассе Джубга-Сочи в районе Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, разрушена одна из опор. К месту ЧП стянута техника, но ситуация осложняется тем, что уровень воды в реке остается достаточно высоким.

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Железнодорожный участок Туапсе – Кривенковская тоже подтоплен. По сообщениям пресс-службы СКЖД, там продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 12:00 задерживается 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от одного до 18 часов.

Теги:
продовольствие, Сочи, Россия


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