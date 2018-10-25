В Сочи подсчитали запасы продуктов питания и топлива

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения, информацию распространила администрация города Сочи в четверг 25 октября.
Из-за разгула стихии прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. На федеральной автотрассе Джубга-Сочи в районе Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, разрушена одна из опор. К месту ЧП стянута техника, но ситуация осложняется тем, что уровень воды в реке остается достаточно высоким.
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Железнодорожный участок Туапсе – Кривенковская тоже подтоплен. По сообщениям пресс-службы СКЖД, там продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 12:00 задерживается 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от одного до 18 часов.