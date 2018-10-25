Мэрия Сочи сообщила о масштабах последствий стихии в городе

Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщения с городом.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Коммунальные службы Сочи, переведенные на усиленный режим работы, устраняют последствия стихии, обрушившейся на город в ночь с 24 на 25 октября, сообщает администрация города-курорта Сочи в четверг 25 октября.

По данным мэрии, за ночь в Сочи выпало около 76-ти миллиметров осадков.

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В Адлерском районе сошло порядка восьми селей. Самый крупный – в районе форелевого хозяйства. Была временно перекрыта трасса на Красную поляну. Там движение восстановлено, но ремонтные работы продолжаются.

Подтоплены улицы Гастелло, Банановая, Ивановская и Костромская. Ведется расчистка улиц и дворов от нанесенного ила и камней, прочистка ливневых коллекторов. Всего по Адлерскому району задействовано 40 единиц техники. Федеральная трасса в районе с 8:00 была открыта для движения.

В Хостинском районе за ночь стихией было повалено 11 деревьев. Все они к утру распилены и вывезены. Выше неблагоприятных отметок поднялся уровень воды в реке Хоста. В результате чего подтопило территорию и первый этаж городской больницы №3. На месте работают специалисты и техника.

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Всего в районе задействовано три единицы техники. В Кудепсте подтопило улицы Искра и Апшеронская. На улице Искра движение автотранспорта приостановлено – подтоплен участок улицы в районе домов № 10-13.

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь по состоянию на 09:00 утра случаев подтоплений не отмечено, имеющиеся поваленные деревья распилены и вывезены еще ночью, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.

Самая сложная ситуация в Лазаревском районе. Именно на эту территорию пришелся основной удар стихии. В районе полуночи 25 октября вышли из берегов реки Макопсе, подтопленными оказались порядка 10-ти домов, и Аше – там вода зашла в 16 дворов.

Аналогичная ситуация сложилась в Вардане и Нижней Хобзе. Администрация района оперативно эвакуировала порядка 50-ти жителей, обеспечила их горячим питанием и теплыми вещами. К утру 25 октября они смогли вернуться в свои дома. Ведется расчистка улиц и дворов.

© Фото : Стоп-кадр из видео очевидца Движение по федеральной трассе в Сочи восстановят за 48 часов

За ночь было повалено порядка 25-ти деревьев, почти все уже распилены и убраны. Дорога, ведущая в аул Наджиго, из-за удара стихии разрушена в четырех местах. Восстановить необходимо порядка ста метров трассы. К месту происшествия стягивают технику, как только позволят погодные условия, специалисты приступят к ремонту. К жителям Наджиго по обходным дорогам добрались представители администрации района, аул обеспечен продуктами и питьевой водой, в ближайшее время туда будет доставлен дизель-генератор.

В ауле Калеж тоже размыло дорогу, ситуация под контролем, к восстановлению приступят в ближайшее время. В администрации Лазаревского района открыт пункт приема предметов первой необходимости для пострадавших от стихии.

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На федеральной автотрассе Джубга-Сочи в районе Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту ЧП стянута техника, восстановительные работы планируют завершить в течение двух суток и восстановить автомобильное движение. В районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже на федеральную трассу сошли оползни.