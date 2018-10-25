Режим чрезвычайной ситуации ввели в Краснодарском крае из-за стихии

Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщение с городом.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Краснодарском крае из-за сильных дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение губернатора края Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте краевой администрации в четверг 25 октября.

"Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года", — сообщается в тексте документа.

Согласно постановлению, в границы зоны чрезвычайной ситуации вошли Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.

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Из-за ливней свои дома были вынуждены покинуть 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. В регионе заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны 25 поездов. Два человека стали жертвами стихии.Помимо этого разрушен двадцатиметровый участок трассы А-147 Джубга-Сочи. Движение по ней приостановлено.

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФ.

Оперативные службы региона перевели на усиленный режим работы. Специалисты проводят подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

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Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС Евгением Зиничевым.Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.