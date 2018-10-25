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Обесточенные высоковольтные линии электропередач

Часть Сочи обесточена после удара стихии

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Новости
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Стихия обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, нанесен ущерб коммунальной инфраструктуре, системам энергетики и газоснабжения.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть Сочи обесточена из-за стихии, сообщает администрация города Сочи.

Отключено около 20-ти электроподстанций. В Адлере перебои со светом зафиксированы в 17-ти населенных пунктах.

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© Sputnik / Николай Хижняк
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В поселке Волковка из-за резкого подъема уровня воды в реке Западный Дагомыс, повреждена газовая труба. 320 домов отрезаны от газоснабжения. Аварийные бригады "Сочигоргаза" в срочном порядке перекрыли подачу газа на данном участке. Сейчас там ведутся восстановительные работы. Окончательное подключение газа вновь возможно только после спада уровня воды в реке.

Жители поселков Хобзаа и Горное Лоо остались без воды из-за аварии на водоводе. Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке. К социально значимым объектам организован подвоз чистой питьевой воды двумя автоцистернами.

Коммунальные службы Сочи также работают в экстренном режиме. Также скорая помощь работает в режиме повышенной готовности. Бригады медсестер проводят подворовые обходы. На скорой медицинской помощи также введены шесть дополнительных бригад. Одна из них сейчас дежурит в районе Водопадного, где из-за стихии остановлены поезда. Из городской больницы №1 на место ЧС дополнительно привлечены педиатры и психологи.

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© Sputnik / Николай Хижняк
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Занятия отменены в семи образовательных учреждениях. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроэнергии в более 20 школах Лазаревского и Адлерского районов.

Непогода в Адлерском и Хостинском районах привела к затоплению нескольких участков дорог, камнепадам и сходу селей, движение автомобилей местами приостановлено.

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За ночь в Лазаревском районе повалило около 30 деревьев. В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений. С утра созданные районными администрациями комиссии проводят подворовые обходы для оценки ущерба.

Теги:
наводнение, потоп, МЧС РФ, Сочи, Россия


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