"Ока" не тонет: смотрите, как малолитражка в Сочи нырнула в лужу и выехала

Ливневые дожди в Сочи и Адлерском районе привели к затоплению дорог и торможению движения на федеральной трассе.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В результате ливневых дождей оказались подтопленными транспортные магистрали в Адлерском районе Сочи.

Очевидцы сняли видео, на котором малолитражка "Ока", практически полностью погрузившись под воду, не заглохла и своим ходом преодолела препятствие.

Непогода в Сочи привела к затоплению дорог, сходу селей и камнепадам. Утром в четверг был отмечен подъем уровня воды в реках Хоста и Кудепста до отметок выше неблагоприятных. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила домовладения.

Выше неблагоприятных отметок поднялась река Херота в Адлере, что привело к подтоплению дворовых территорий многоквартирных домов.

© Sputnik / Николай Хижняк Режим чрезвычайной ситуации ввели в Краснодарском крае из-за стихии

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.

Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани>>

В результате наводнения, вызванного непогодой в Краснодарском крае, остановлено движение 31 пассажирского поезда в сочинском направлении. Время задержки составляет от 1 до 18 часов.