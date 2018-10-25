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"Ока" не тонет: смотрите, как малолитражка в Сочи нырнула в лужу и выехала

© Фото: Instagram/sochi_detka
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Ливневые дожди в Сочи и Адлерском районе привели к затоплению дорог и торможению движения на федеральной трассе.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. В результате ливневых дождей оказались подтопленными транспортные магистрали в Адлерском районе Сочи.

Очевидцы сняли видео, на котором малолитражка "Ока", практически полностью погрузившись под воду, не заглохла и своим ходом преодолела препятствие.

Непогода в Сочи привела к затоплению дорог, сходу селей и камнепадам. Утром в четверг был отмечен подъем уровня воды в реках Хоста и Кудепста до отметок выше неблагоприятных. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила домовладения.

Выше неблагоприятных отметок поднялась река Херота в Адлере, что привело к подтоплению дворовых территорий многоквартирных домов.

Ликвидация последствий подтопления на Кубани
© Sputnik / Николай Хижняк
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Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.

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В результате наводнения, вызванного непогодой в Краснодарском крае, остановлено движение 31 пассажирского поезда в сочинском направлении. Время задержки составляет от 1 до 18 часов.

Теги:
потоп, наводнение, МЧС РФ, Сочи, Россия


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