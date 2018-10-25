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Повышение цен на бензин

Очереди к АЗС в Сочи растянулись на сотни метров

© Sputnik / Валерий Мельников
Новости
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Ранее администрация города Сочи распространила информацию о том, что имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Десятки машин выстроились в очередях за бензином на АЗС в Сочи, где из-за ливневых дождей объявили режим ЧС, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Уже днем десятки машин выстроились на заправочных станциях Сочи. По словам сотрудника одной из сочинских заправок Владимира, массово приезжать к ним водители стали с самого утра.

"Заправляются под завязку, ограничений по литрам у нас пока нет. Да и цены пока примерно такие же, как были. Бензин 92-й стоит 43,48 рубля, а 95-й — 47,40 рубля. Едут, много, от очередей никуда не деться. Но мне кажется, это продлится пару дней, обычно через столько ажиотаж спадает", — сообщил РИА Новости мужчина.

Очереди из машин образовались на заправках на улицах Транспортной, Титова, Виноградной, Раздольной, Конституции. В центре города вереницы автомобилей создавали пробки, на отдалённых участках города ситуация была попроще.

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© Sputnik / Владислав Щеколдин
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Как рассказал автовладелец Роман, заправляться он поехал не из-за общей паники, а потому что закончился бензин. "Мне повезло, очередь была небольшая, я был 20-й. В других, говорят, по 50-60 машин стояло.

"Я залил полный бак, только нужного мне 92-го бензина не было, закончился быстро, пришлось другой брать", — рассказал он.

Из-за разгула стихии прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. На федеральной автотрассе Джубга-Сочи в районе Макопсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, разрушена одна из опор. К месту ЧП стянута техника, но ситуация осложняется тем, что уровень воды в реке остается достаточно высоким.

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Железнодорожный участок Туапсе – Кривенковская тоже подтоплен. По сообщениям пресс-службы СКЖД, там продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 12:00 задерживается 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от одного до 18 часов.

Теги:
бензин, потоп, наводнение, МЧС РФ, Сочи, Россия


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