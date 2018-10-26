Полицейский спас 13 детей из подтопленного садика в Туапсе

Сотрудник МВД по Туапсинскому району Краснодарского края пришел за своим ребенком в один из садиков в Туапсе, когда уровень воды в учреждении был уже слишком высок.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Лейтенант полиции вынес 13 детей во время эвакуации из подтопленного садика в Туапсе 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Совместно с сотрудниками дошкольного учреждения полицейский начал выносить детей и передавать их прибывшим спасателям МЧС.

"Всего из детского учреждения было эвакуировано 90 малышей, 13 из которых вынес лично полицейский. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", — сообщила Волк.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, в регионе объявлен режим ЧС. Росавтодор призывает водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

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Размыв насыпи на примыкании к опоре №2 моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел ночью с 24 на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. В результате удара стихии было разрушено около 200 кв. м. автодороги.

