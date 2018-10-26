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Человек в наручниках. Архивное фото

"Иван Иванович, как настроение?": СК РФ показал вице-мэра Сочи за решеткой

© Фото : ФСБ РФ
Новости
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Заместитель главы города Сочи Иван Бомбергер подозревается следователями в превышении своих полномочий.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Заместитель главы администрации Сочи Иван Бомбергер заключен под стражу, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

На видео, опубликованном на канале ведомства в YouTube, показано, как арестованного чиновника ведут по коридору и сажают за решетку. В конце ролика кто-то выкрикивает за кадром: "Иван Иванович, как настроение?".

Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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В четверг, 25 октября Бомбергера взяли под стражу. По данным следствия, Бомбергер превысил свои полномочия, выдав при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач.

Следователи проверяют законность других принятых сочинским чиновником решений.



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