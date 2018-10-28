Турецкие военные обстреляли позиции сирийских курдов

Удары были нанесены по району Зор Магар на севере Сирии.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Турецкие военные обстреляли из артиллерии позиции сил самобороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Россия, ФРГ, Турция и Франция определили способ урегулирования ситуации в Сирии

Турция считает силы самообороны сирийских курдов, действующие на севере Сирии при поддержке США, террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.