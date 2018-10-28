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Солдат у проезжающего поезда в пригороде Дамаска

Турецкие военные обстреляли позиции сирийских курдов

© REUTERS / Marko Djurica
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Удары были нанесены по району Зор Магар на севере Сирии.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Турецкие военные обстреляли из артиллерии позиции сил самобороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

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Турция считает силы самообороны сирийских курдов, действующие на севере Сирии при поддержке США, террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Турецкая военная операция в Сирии
© Sputnik /
Турецкая военная операция в Сирии


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