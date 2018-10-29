Москалькова о деле Вышинского: это репрессия

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сравнила политические репрессии и дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Его измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия. Это преследование за свободу слова", — заявила она.

Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Стрингер Москва потребовала немедленно освободить Вышинского

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.