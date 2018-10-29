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Зал апелляционного суда Херсонской области

Москалькова о деле Вышинского: это репрессия

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (100)
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Киева немедленного освобождения Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сравнила политические репрессии и дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Его измена заключается только в том, что он писал то, что он думает. Это и есть репрессия. Это преследование за свободу слова", — заявила она.

Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Москва потребовала немедленно освободить Вышинского

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Акция поддержки Вышинского прошла в Москве>>

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (100)
Теги:
репрессии, арест, Вышинский, Украина


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