Меркель намерена покинуть пост председателя ХДС

В сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Меркель опустился до рекордно низкого показателя в 28%.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза, сообщает РИА Новости.

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Меркель рассказала о своих планах другим лидерам партии, заявил источник в партии. Выборы нового руководителя партии должны пройти в начале декабря.

Ангела Меркель возглавляет партию с 2000 года. Ее заявление даст старт внутрипартийной гонке за право сменить Меркель на посту канцлера ФРГ. Очередные выборы председателя федерального правительства Германии состоятся в 2022-м. Меркель избрали на этот пост в марте в четвертый раз подряд.

В то же время агентство DPA со ссылкой на информированные источники сообщает, что Меркель собирается остаться на посту главы государства, несмотря на отказ от лидерства в партии.

Изначально она собиралась вновь баллотироваться на пост главы партии, но, как отмечает журнал Spiegel, политик, явно, изменила планы после очередной провальной победы ХДС на земельных выборах в Гессене, говорящей о серьезном падении рейтинга партии.

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Как пишет Spiegel, намерение Меркель остаться канцлером вызывает удивление, поскольку она всегда делала акцент на том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.