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Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Группы двадцати в Гамбурге

Меркель дали две недели на решение миграционного вопроса

© Sputnik . Alex Panzicov
Новости
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Немецкого канцлера нередко критикуют за ее миграционную политику, благодаря которой в 2015 году в Германию въехало около 900 тысяч мигрантов.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Президиум баварской партии ХСС единогласно принял решение о предоставлении канцлеру Германии Ангеле Меркель двух недель для поиска общеевропейского решения по беженцам, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

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"В конфликте по поводу миграционной политики в альянсе (ХДС/ХСС — ред) ХСС предоставила канцлеру Ангеле Меркель (ХДС) время для поиска общеевропейского решения после саммита ЕС в конце июня. Президиум ХСС единогласно поддержал в понедельник соответствующее предложение лидера ХСС и главы МВД Хорста Зеехофера", — сообщило агентство со ссылкой на участников заседания.

Позже стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла ультиматум баварских консерваторов.

Ранее Ангела Меркель заявила, что хочет провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами ЕС. Однако саммит состоится не ранее намеченной даты, 28 июня.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

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Немецкого канцлера нередко критикуют за ее миграционную политику, благодаря которой в 2015 году в Германию въехало около 900 тысяч мигрантов. Подобный шаг спровоцировал рост ультраправых настроений в стране. В сентябре 2017 года Меркель пообещала, что кризисной ситуации больше не повторится.




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