Размытые в Сочи дороги восстановят к концу недели

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Дороги к аулу Наджиго и поселку Нижнее Макопсе, разрушенные после подтопления Сочи, будут восстановлены до конца этой недели, сообщает пресс-служба администрации города.
"Самая сложная ситуация с дорогами в Лазаревском районе. Трассу смыло и в Наджиго, и в Макопсе. Сегодня уже на месте работают специалисты, в том числе и геодезисты, решается вопрос о восстановлении", — говорится в сообщении.
"Администрация района полностью обеспечила жителей (аула) самым необходимым. Единственная проблема – дорога к аулу, она в трех местах размыта. Дорожники работают активно. До конца недели ее восстановят. По временной дороге сейчас могут ездить ГАЗ-66, УАЗики, по этой дороге уже можно обеспечивать аул продуктами питания", — сообщает администрация Сочи.
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В эти же сроки планируют восстановить и дорогу к поселку Нижнее Макопсе, отметили в пресс-службе.