Размытые в Сочи дороги восстановят к концу недели

В среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Дороги к аулу Наджиго и поселку Нижнее Макопсе, разрушенные после подтопления Сочи, будут восстановлены до конца этой недели, сообщает пресс-служба администрации города.

"Самая сложная ситуация с дорогами в Лазаревском районе. Трассу смыло и в Наджиго, и в Макопсе. Сегодня уже на месте работают специалисты, в том числе и геодезисты, решается вопрос о восстановлении", — говорится в сообщении.

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Из-за проливных дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестной остается судьба двух человек.

"Администрация района полностью обеспечила жителей (аула) самым необходимым. Единственная проблема – дорога к аулу, она в трех местах размыта. Дорожники работают активно. До конца недели ее восстановят. По временной дороге сейчас могут ездить ГАЗ-66, УАЗики, по этой дороге уже можно обеспечивать аул продуктами питания", — сообщает администрация Сочи.

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В эти же сроки планируют восстановить и дорогу к поселку Нижнее Макопсе, отметили в пресс-службе.