Пилоты Lion Air многократно уличались в употреблении наркотиков

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Пилоты авиакомпании Lion Air, самолет которой потерпел крушение у берегов Индонезии, с 2011 года многократно употребляли метамфетамин, что приводило к расследованиям и арестам, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sydney Morning Herald.

"Последний инцидент произошел в декабре 2017 года, когда старший пилот за день до рейса был арестован за хранение кристаллического метамфетамина в гостиничном номере, а его тест на наличие наркотиков показал положительный результат", — пишет издание.

© REUTERS . Обнаружены шесть тел пассажиров потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета

Подчеркивается, что авиакомпания не уделяла должного внимания безопасности полетов: с 2002 года в Lion Air произошло более десятка крупных инцидентов или аварий, и с 2007 по 2016 год Евросоюз запрещал самолетам Lion Air пролетать над воздушным пространством Европы.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что пилоты рухнувшего Boeing-737 MAX имели все документы о прохождении медицинских осмотров и тестирования на наркотики.

Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява>>

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.