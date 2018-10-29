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Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото

Гибель людей от стихии на Кубани связывают с халатностью чиновников

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новости
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Стихийное бедствие, обрушившееся на Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края, унесло жизни шести человек.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Следственный комитет России завел уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

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© Sputnik / Николай Хижняк
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По версии следствия, чиновники, владея информацией о вероятном возникновении ввиду погодных условий чрезвычайной ситуации в период с 24 по 26 октября на территории района, не предприняли необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения.

Более того, они не предприняли попыток оповещения жителей Хадыженска и Кабардинского сельского поселения о ЧС и их эвакуации в безопасные районы.

В настоящее время проводятся комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему должностных лиц.

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Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.

Теги:
наводнение, Следственный комитет РФ, Сочи, Россия


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