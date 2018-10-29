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Саммит НАТО в Брюсселе. День второй

Замгенсека НАТО: озабочены несоблюдением Россией своих обязательств

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Замгенсека альянса Роуз Гетемюллер, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила, что НАТО выступает за диалог с Россией и "эффективные" договоренности по контролю за вооружениями, сообщается на официальном сайте пресс-службы организации.

"В Брюсселе в июле главы государств и правительств стран НАТО выразили серьезную озабоченность по поводу несоблюдения Россией своих обязательств. Все союзники согласны с тем, что США полностью соблюдают договор, но проблема заключается в поведении России", — цитирует пресс-служба НАТО заявление Гетемюллер в ходе выступления в Рейкьявике.

"НАТО выступает за контроль над вооружениями, но чтобы быть эффективными, соглашения о контроле над вооружениями должны соблюдаться всеми сторонами", — сказала  Гетемюллер.

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Одной из важнейших тем запланированного на среду Совета Россия-НАТО может стать ситуация вокруг ДРСМД.

Замгенсека также подчеркнула что, альянс "поддерживает эффективные соглашения по контролю над вооружениями и созданную вокруг них международно-правовую базу". "И мы поддерживаем продолжающиеся переговоры с Россией", — добавила она.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Теги:
безопасность, НАТО, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, США, Россия


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