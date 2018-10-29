Замгенсека НАТО: озабочены несоблюдением Россией своих обязательств

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Замгенсека альянса Роуз Гетемюллер, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила, что НАТО выступает за диалог с Россией и "эффективные" договоренности по контролю за вооружениями, сообщается на официальном сайте пресс-службы организации.

"В Брюсселе в июле главы государств и правительств стран НАТО выразили серьезную озабоченность по поводу несоблюдения Россией своих обязательств. Все союзники согласны с тем, что США полностью соблюдают договор, но проблема заключается в поведении России", — цитирует пресс-служба НАТО заявление Гетемюллер в ходе выступления в Рейкьявике.

"НАТО выступает за контроль над вооружениями, но чтобы быть эффективными, соглашения о контроле над вооружениями должны соблюдаться всеми сторонами", — сказала Гетемюллер.

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Одной из важнейших тем запланированного на среду Совета Россия-НАТО может стать ситуация вокруг ДРСМД.

Замгенсека также подчеркнула что, альянс "поддерживает эффективные соглашения по контролю над вооружениями и созданную вокруг них международно-правовую базу". "И мы поддерживаем продолжающиеся переговоры с Россией", — добавила она.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.