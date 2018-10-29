"Ан-Нусра"* и "Белые каски" концентрируют химоружие в Идлибе

Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски".

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков заявил, что в районе Идлиба заметили перемещения боевиков "Ан-Нусры"* и "Белых касок" с ядовитыми веществами, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Сирийские СМИ опубликовали видео "Белых касок" с инсценировкой химатаки

"В то же время базирующиеся там бандформирования не прекращают нарушать условия соглашения, обстреливая прилегающие населенные пункты, вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях "нусровцев"* и "Белых касок" с ядовитыми веществами", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что достигнутое соглашение по Идлибу успешно выполняется.

"Наши турецкие партнеры делают все от них зависящее для вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны", — добавил Сафронков.

Он отметил, что в случае продолжения провокаций Россия оставляет за собой право поддержать действия Сирии по ликвидации террористов.

"Договоренности по деэскалации изначально носили временный характер и задачу ликвидации террористического присутствия в Сирии никто не снимал с повестки дня", — отметил зампостпреда.

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* Террористическая группировка, запрещенная в России.